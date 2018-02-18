SpaceX отложила запуск испанского спутника

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Запуск запланирован на 21 февраля
Фото: spacex.com

Запуск запланирован на 21 февраля

Компания SpaceX отложила запуск спутника PAZ испанской правительственной компании Hisdesat на 21 февраля из-за финальной проверки обтекателя.

"Команде в Ванденберге потребовалось дополнительное время для проверки обтекателя. С грузом и носителем все в порядке. Ввиду требований, предъявляемых к миссии, мы сейчас наметили запуск PAZ на 21 февраля",- сообщила пресс-служба компании в Twitter.

В сообщении на сайте компании говорится, что новая попытка запуска произойдет с площадки 4 East базы Ванденберг в Калифорнии. Отделение спутника от ракеты-носителя Falcon 9 должно произойти на 11-й минуте после запуска, после чего аппарат выйдет на низкую орбиту. Компания будет вести прямую трансляцию запуска.

В компании отмечают, что не будут заново использовать первую ступень носителя после запуска.

Спутник PAZ разработан и изготовлен европейской Airbus. Он предназначен для картографии, мониторинга окружающей среды, оценки состояния водных, земельных и лесных ресурсов. 

Ранее сообщалось, что SpaceX успешно запустила военный спутник связи.

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