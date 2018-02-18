SpaceX отложила запуск испанского спутника

Компания SpaceX отложила запуск спутника PAZ испанской правительственной компании Hisdesat на 21 февраля из-за финальной проверки обтекателя.
"Команде в Ванденберге потребовалось дополнительное время для проверки обтекателя. С грузом и носителем все в порядке. Ввиду требований, предъявляемых к миссии, мы сейчас наметили запуск PAZ на 21 февраля",- сообщила пресс-служба компании в Twitter.
Team at Vandenberg is taking additional time to perform final checkouts of upgraded fairing. Payload and vehicle remain healthy. Due to mission requirements, now targeting February 21 launch of PAZ.— SpaceX (@SpaceX) 17 февраля 2018 г.
В сообщении на сайте компании говорится, что новая попытка запуска произойдет с площадки 4 East базы Ванденберг в Калифорнии. Отделение спутника от ракеты-носителя Falcon 9 должно произойти на 11-й минуте после запуска, после чего аппарат выйдет на низкую орбиту. Компания будет вести прямую трансляцию запуска.
В компании отмечают, что не будут заново использовать первую ступень носителя после запуска.
Спутник PAZ разработан и изготовлен европейской Airbus. Он предназначен для картографии, мониторинга окружающей среды, оценки состояния водных, земельных и лесных ресурсов.
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Ранее сообщалось, что SpaceX успешно запустила военный спутник связи.
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