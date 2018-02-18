SpaceX отложила запуск испанского спутника

Компания SpaceX отложила запуск спутника PAZ испанской правительственной компании Hisdesat на 21 февраля из-за финальной проверки обтекателя.

"Команде в Ванденберге потребовалось дополнительное время для проверки обтекателя. С грузом и носителем все в порядке. Ввиду требований, предъявляемых к миссии, мы сейчас наметили запуск PAZ на 21 февраля",- сообщила пресс-служба компании в Twitter.

Team at Vandenberg is taking additional time to perform final checkouts of upgraded fairing. Payload and vehicle remain healthy. Due to mission requirements, now targeting February 21 launch of PAZ. — SpaceX (@SpaceX) 17 февраля 2018 г.

В сообщении на сайте компании говорится, что новая попытка запуска произойдет с площадки 4 East базы Ванденберг в Калифорнии. Отделение спутника от ракеты-носителя Falcon 9 должно произойти на 11-й минуте после запуска, после чего аппарат выйдет на низкую орбиту. Компания будет вести прямую трансляцию запуска.

В компании отмечают, что не будут заново использовать первую ступень носителя после запуска.

Спутник PAZ разработан и изготовлен европейской Airbus. Он предназначен для картографии, мониторинга окружающей среды, оценки состояния водных, земельных и лесных ресурсов.

Ранее сообщалось, что SpaceX успешно запустила военный спутник связи.