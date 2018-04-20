Сенат США назначил руководителем NASA человека, который не согласен с концепцией глобального потепления

Руководителем NASA станет сенатор-республиканец Джеймс Брайденстайн, против назначения которого активно выступали представители Демократической партии США.

Подтверждение назначение Брайдентайна уже появилось на официальном сайте NASA.

"Для меня большая честь быть подтвержденным сенатом Соединенных Штатов в качестве администратора NASA. Я свыкся с этой возможностью, и я еще раз благодарю президента Дональда Трампа и вице-президента Майка Пенса за их уверенность. Я готов работать с выдающейся командой NASA, чтобы достичь видения президента в отношении американского лидерства в космосе", - приводит сайт слова Брайдентайна

Брайденстайна выбрали с небольшим перевесом голосов. За его утверждение проголосовали 50 сенаторов, 49 законодателей высказались против. Многих сенаторов не устраивает позиция Брайденстайна по вопросу глобального потепления - он не считает, что эта проблема является делом рук человека. Кроме того, сенатор никогда не занимался наукой. Он был пилотом ВМС, а затем возглавил Музей авиации и космонавтики в Талсе (штат Оклахома).

Одним из первых, кто поздравил Брайденстайна с новым назначением, стал популяризатор науки и шоумен Билл Най, пишет Science Alert.

Най утверждает, что Брайденстайн изменил свое мнение об антропогенном изменении климата и готов работать с научным сообществом.

"В ходе своего недавнего слушания по кандидатуре конгрессмен Брайденстайн сказал, что теперь он принимает факт изменения климата и что люди играют в этом роль. Он передумал, и в науке это вообще хорошо. Я надеюсь, что другие увидят мудрость в эволюционирующем взгляде конгрессмена и последуют этому примеру", - сказал Най в интервью.

Тем не менее, во время этих слушаний Брайденстайн не заявлял, что считает, что люди являются основной причиной изменения климата. Он также не подтвердил публично изменения своих взглядов.

Многие американские ученые в то же время выразили неудовольствие и разочарование назначением Брайденстайна.

"Брайденстайн в качестве руководителя NASA - еще один случай, когда кто-то с нулевым опытом в науке пытается контролировать одно из самых наукоемких агентств", - отмечает специалист-вулканолог Джессика Феникс.

"В 2013 году Джим Брайденстайн выступил с абсурдным утверждением, что глобальные температуры "перестали расти 10 лет назад". Фактически, все пять самых жарких лет были с 2010 года. 17 из 18 самых жарких лет были зарегистрированы с 2000 года. Республиканцы только что назначили Брайденстайна главой NASA", - сокрушается британский популяризатор науки Брайан Клаас.