С первым апреля. Китайская космическая станция упадет на землю в течение недели

Космическая лаборатория Tiangong-1 может войти в плотные слои атмосферы и упасть на Землю уже 31 марта или 1 апреля.

Ученые уже более года знали, что Tiangong-1 перестала отвечать на китайские команды и в конечном итоге превратится в искусственный метеорит. Но новые данные позволили уточнить время вероятного падения станции, пишет Science Alert.

По словам исследователей, станция Tiangong-1 войдет в плотные слои атмосферы 31 марта с погрешностью в плюс-минус три дня. При этом большая часть аппарата сгорит в атмосфере Земли.

В то же время, расчеты независимой исследовательской организации Aerospace предполагают, что наиболее вероятным днем падения станции будет 1 апреля. Эти исследователи также допускают погрешность в плюс-минус четыре дня. Как пишут журналисты Science Alert, падение станции может стать "одной из самых неудачных шуток в день дурака".

По данным некоммерческой исследовательской фирмы Aerospace, части космической станции "могут быть видны до минуты или более, в зависимости от времени суток, видимости, условий и местоположения наблюдателя". В некоторых странах существует бесконечно малый шанс, что падающие обломки упадут на людей.

"В истории космических полетов не было ни одного случая, когда человек пострадал бы от космического мусора. В 1997 году обломок ракеты Дельта II ударил женщину по плечу, но она не пострадала", - говорится в заявлении Aerospace.

Джонатан Макдауэлл, астрофизик из Гарвардского университета, сказал, что куски весом до 220 фунтов (100 килограммов) могут попасть на поверхность Земли. Согласно последним оценкам, эти части лаборатории упадут в океан.

Эксперты указали крупные города, которым может в теории грозить падение частей Tiangong-1 из космоса. Среди них - Пекин, Нью-Йорк, Рим, Барселона, Сочи и Владивосток.

Tiangong-1 - это космический аппарат длиной 12 метров и диаметром 3,3 метра, его стартовая масса 8506 кг. Станция пустовала с 2013 года, с 2016 года с ней не было никакого контакта.

Ранее НВ сообщало, что эксперты Европейского космического агенства ESA опасаются, что части китайской станции Tiangong-1 могут рухнуть на страны ЕС. Судя по всему, фрагменты Tiangong-1 упадут над любой областью севернее 43 градусов северной широты или южнее 43 градусов южной широты. Южнее 43 градусов северной широты находятся, в частности, такие европейские страны, как Испания, Португалия, Италия, Болгария и Греция.