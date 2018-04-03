Розыгрыш? Астрономы обнаружили следы жизни в облаках Венеры

На Венере может быть жизнь?

Зонд Акацуки обнаружил возможные следы существования микробов в густых сернокислотных облаках в высоких слоях атмосферы Венеры.

Хотя часть изданий опубликовала новость об этом 1 апреля, статья о венерианских облаках была опубликована 30 марта в рецензируемом журнале Astrobiology.

Как объясняют авторы работы, ученые из Университета Висконсина, кислотные облака соседки Земли необычным образом отражают и поглощают ультрафиолетовые лучи. Замеры показали, что области со "странным" спектром сосредоточены там, где находятся скопления наночастиц, похожих и по размерам, и по взаимодействию со светом на те капли аэрозолей и кристаллы льда, которые возникают в земных облаках вокруг живых микробов.

"Эти общие значения указывают на то, что область нижнего облака Венеры может содержать достаточную биомассу, чтобы характеризоваться и количественно определяться с помощью оптических методов. Более того, сравнение коэффициентов ослабления пучка света при его распространении в веществе для Венеры и Земли подтверждает правдоподобие наличия высоких плотностей клеток и/или заметных концентраций хромогенных пигментов в нижних облаках Венеры", - говорится в статье исследователей.

По мнению исследователей, с нынешним периодом вращения в 243 дня климат Венеры "мог оставаться пригодным для обитания как минимум 715 миллионов лет назад, если на поверхности имелись первобытные океаны". По мнению авторов работы, этого времени могло хватить для эволюции простейших форм жизни.

"Однако, существует несколько абиотических кандидатов, которые показывают разумное спектральное перекрытие с Венерой, включая аэрозольную элементарную серу и FeCl3. Сравнение спектров для этих соединений наряду с дневным альбедо Венеры в совокупности демонстрирует сходные характеристики", - признаются авторы работы.

Дело в том, что приборы, до сих пор изучавшие атмосферу планеты, неспособны показать разницу между органической и неорганической материей. Ученые подчеркивают, что их выводы пока можно рассматривать только как предположения – подтвердить или опровергнуть такую теорию можно будет только путем изучения атмосферы Венеры с помощью специальных зондов.