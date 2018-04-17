Разминулись. Мимо Земли пролетел массивный астероид, который не сразу заметили ученые NASA

Астероид 2018 GE3 диаметром как минимум 47 метров пролетел недалеко от нашей планеты, а ученые заметили небесное тело очень поздно.

Спустя всего 21 час после того, как астероид заметили в лаборатории в Аризоне, он сблизился с Землей на расстояние менее 200 тысяч километров, пишет Science Alert.

Астероид пролетел рядом с нашей планетой со скоростью 106,5 тыс. км/ч на расстоянии, которое в два раза меньше, чем расстояние до Луны.

"Если бы 2018 GE3 попал на Землю, это нанесло бы региональный, а не глобальный ущерб. Возможно, он распался бы в атмосфере, прежде чем достигнуть земли. Тем не менее, это значительный астероид, иллюстрирующий, что даже большие космические камни все еще могут нас удивить. 2018 GE3 был найден менее чем за день до сближения", - подчеркивают астрономы.

По оценкам ученых, диаметр астероида 2018 GE3 в три-шесть раз превышал размер небесного тела, взорвавшегося над Челябинском в 2013 году. Тогда результате падения осколков этого астероида ранения получили около 1,5 тыс. человек, а во многих домах города были выбиты окна.

Отмечается, что у NASA есть программа обнаружения астероидов. Однако, программа сканирует в первую очередь астероиды шириной 140 метров и более. NASA подсчитало, что размеры 2018 GE3 находятся где-то между 47 и 100 метрами. То есть, даже при самой высокой оценке, GE8 2018 был меньше, чем могла заметить программа обнаружения астероидов.

Ранее НВ сообщало, что 2 марта сравнительно недалеко от Земли пролетел астероид 2018 DV1, диаметр которого, по оценкам ученых, составляет 6-12 метров. Астероид приблизился на расстояние примерно 112 тысяч километров от Земли, что в три раза меньше расстояния от Земли до Луны.