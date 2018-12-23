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Попытка номер пять. В США запустили ракету Falcon 9 с новейшим GPS-спутником

Сегодня, 17:08
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Falcon 9 является носителем GPS-спутника третьего поколения

В США с космодрома на мысе Канаверал, штат Флорида, стартовала на орбиту ракета-носитель Falcon 9 со спутником системы глобального позиционирования третьего поколения GPS III Военно-воздушных сил США.

Об этом сообщила компания-разработчик ракеты SpaceX в Twitter.

Ранее компания уже четыре раза откладывала запуск ракеты, которая должна была стартовать с космодрома еще 18 декабря. В субботу, 22 декабря, запуск перенесли из-за неблагоприятных погодных условий, а именно сильного ветра в верхних слоях атмосферы.

Также сообщается, что из-за требований миссии SpaceX не будет пытаться приземлить Falcon 9 на первом этапе  после запуска.

Falcon 9 является носителем спутника GPS III весом 3,8 тонны, который станет первым аппаратом третьего поколения в планируемой орбитальной группировке из 32 спутников.

Отмечается, что подобные спутники должны постепенно заменить собой устаревшие аппараты, которые на данный момент обеспечивают GPS-сигнал по всему миру.

Новейшие GPS-спутники имеют большую мощность сигнала и позволяют определять местоположение гражданских объектов в три раза точнее, чем спутники, используемые сейчас. Кроме того, они располагают улучшенными возможностями по борьбе с помехами и в восемь раз более защищенные от подавления противниками.

Первоначально спутник планируется разместить на высоте около 1 тыс. км над планетой, а затем переправить на среднюю околоземную орбиту – в 20 тыс. км над Землей.

 

Ранее сообщалось, что компания Lockheed Martin готовится отправить на орбиту GPS III SV01 — космический аппарат семейства GPS III нового поколения.

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Теги:   GPS Falcon 9 Ракета-носитель SpaceX Спутник

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