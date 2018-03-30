Пилоты двух самолетов в США уверяют, что одновременно наблюдали НЛО

Два пилота разных самолетов сообщили, что 24 февраля 2018 года, пролетая над Южной Аризоной в Альбукерке, штат Нью-Мексико, видели, вероятно, один и тот же НЛО.

По записям переговоров, наблюдение объекта в небе произошло около 3:30 вечера по местному времени 24 февраля, сообщает Live Science.

Светящийся объект, который парил на высоте около 12 000 метров оба пилота видели почти одновременно. Федеральное авиационное управление США (FAA) опубликовало записи переговоров между ошеломленными пилотами и диспетчерами воздушного движения только спустя месяц после инцидента.

Первым загадочный объект увидел пилот Phoenix Air Group на самолете Learjet. Пилот запросил диспетчера воздушного движения о нахождении других самолетов на маршруте полета, но в Центре воздушного движения Альбукерке в Нью-Мексико в ответ сообщили, что небо чистое и никаких самолетов или других объектов рядом с Learjet нет.

"Я не мог понять, был ли это воздушный шар или что ... но было большое отражение от него, и это было на несколько тысяч футов выше нас и шло в противоположном направлении", - заявил один из пилотов.

Несколькими минутами позже FAA попросила еще один ближайший рейс - авиакомпании American Airlines - проследить за небом над пустыней. И уже через несколько минут экипаж Airbus также увидел НЛО.

Как сообщили представители FAA, этот не был ни воздушный шар, ни военный корабль.

"У нас есть тесные рабочие отношения с рядом других агентств и мы обрабатываем данные о военных и гражданских самолетах всех типов в этом районе каждый день, в том числе и воздушные шары с большой высотой полета", - сказал представитель FAA.

В конце 2017 года НВ сообщало, что 10 лет назад Пентагон по указанию Конгресса якобы создал неофициальную программу для изучения неопознанных летающих объектов (НЛО), на которую за время ее существования военное ведомство США потратило более 20 млн долларов. Изначально необходимость изучения неопознанных летающих объектов военные объясняли тем, что некоторые из НЛО "были куда более продвинутыми", чем воздушные судна, имеющиеся в американских и иностранных арсеналах".