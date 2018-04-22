Первый весенний звездопад достигнет своего пика ночью

Метеорный поток Лириды, снятый в 2012 году с МКС

Ночью 22 апреля можно будет наблюдать пик метеорного потока Лириды – первого весеннего звездопада в этом году, сообщает NASA.

Звездопад хорошо виден в Северном полушарии. В Украине его можно наблюдать с 21:00 до 5:00. Наблюдать за звездопадом лучше всего в районе, где ночное небо не засвечивается искусственными источниками освещения, то есть как можно дальше от крупных городов.

Метеорный поток Лириды отличается яркостью – входя в атмосферу, горящие частицы оставляют за собой светящийся шлейф звездной пыли. При этом Лириды не такие обильные, как Персеиды в августе. Обычно во время пика можно наблюдать 10-20 метеоров в час.