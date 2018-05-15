Ночью к Земле приблизится потенциально опасный астероид

Астероид размером с гигантский реактивный самолет пролетит недалеко от Земли 16 мая, примерно в 0:15 по Киеву.

Астероид 2010 WC9, размеры которого оцениваются в 38-189 метров пролетит на расстоянии около 203 000 километров от Земли, пишет Space.com.

Небесное тело сблизится с Землей на дистанцию около половины расстояния до Луны, его скорость составит около 46 тысяч километров в час. Астрономы отмечают, что угрозы падения астероида на планету нет.

Даже если бы фактический размер 2010 WC9 был близок к максимальной оценке, космический камень не представлял бы угрозы для человечества. Однако, этот астероид при столкновении с Землей мог бы нанести урон в локальном масштабе. К примеру, 2010 WC9 больше метеорита, который в 2013 году взорвался над Челябинском, ранив сотни людей.

Интересно, что астероид 2010 WC9 был обнаружен в ноябре 2010 года и наблюдался до декабря того же года. Тем не менее, астрономы не смогли собрать достаточное количество данных, чтобы определить орбиту астероида и 2010 WC9 был потерян на семь лет.

Теперь ученые знают, что 2010 WC9 совершает один оборот вокруг Солнца за 1,12 года, в течение которого набесное тело приближается к Солнцу на расстояние до 0,78 астрономической единицы, то есть на 117 миллионов километров.

Ранее НВ сообщало, что 17 апреля астероид 2018 GE3 диаметром как минимум 47 метров пролетел недалеко от нашей планеты, а ученые заметили небесное тело очень поздно. Спустя всего 21 час после того, как астероид заметили в лаборатории в Аризоне, он сблизился с Землей на расстояние менее 200 тысяч километров. Астероид пролетел рядом с нашей планетой со скоростью 106,5 тыс. км/ч на расстоянии, которое в два раза меньше, чем расстояние до Луны.