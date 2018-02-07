Не угодишь. Представитель Роскосмоса назвал запуск Falcon Heavy "очень хорошим трюком"

Представитель корпорации Роскосмос заявил, что запуск машины в космос — промоакция перед собранием акционеров.

Исполнительный директор по коммуникациям Роскосмоса Игорь Буренков обратил внимание на финансовые показатели компании Tesla, которая отчиталась об убытках на $620 млн по итогам третьего квартала, пишет РБК.

Он назвал запуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy компании SpaceX успешной рекламной акцией, предпринятой в преддверии собрания акционеров производителя электромобилей Tesla.

"Есть компании частные, которые занимаются очень хорошо бизнесом, заинтересованы в привлечении дополнительных инвестиций в свой бизнес. Естественно, они разные для этого устраивают промоакции. Если вы заметили, этот запуск сопровождался не пустой какой-то там болванкой или какой-то там нагрузкой, которую в принципе было бы не жалко потерять в случае неудачи, а он конкретным совершенно автомобилем сопровождался", — сказал Буренков.

На вопрос о том, что Маск просто прорекламировал электромобиль, представитель Роскосмоса" ответил: "Ну, скоро же собрание очередное, значит, надо поправлять дела, дела-то плохи у Tesla, это все знают". Он также назвал запуск "очень хорошим трюком".

Но также Буренков отметил, что любой успешный космический запуск расширяет горизонты космонавтики. "В этом смысле это замечательно", — добавил он.

Ранее сообщалось, что 6 февраля с мыса Канаверал во Флориде была успешно запущена тяжелая ракета-носитель Falcon Heavy.