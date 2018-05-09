NASA зафиксировало из космоса извержение вулкана на Гавайях

Управление по аэронавтике и исследованию космического пространства зафиксировало из космоса извержения вулкана Килауэа на Гавайях.
Об этом говорится на сайте космического управления.
На снимках видны последствия извержения лавы.
На первом изображении красные участки обозначают растительность, черным и серым цветом маркированы старые потоки лавы.
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Извержение вулкана вызвало ряд газовых и лавовых трещин в зоне Восточного Рифа вулкана.
Истоки диоксида серы из трещин вулкана на втором изображении обозначены желтым цветом.
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