NASA успешно испытало в пустыне ядерный реактор для Марса

Агентство NASA и Лос-Аламосская национальная лаборатория успешно испытали компактный ядерный реактор Kilopower.

Он может позволить будущим миссиям на Марсе и Луне работать с ядерной энергией, сообщает Independent.

Итоги тестов в пустыне в штате Невада показали, что установка ведет себя в точности, как ожидалось, и способна справиться даже с множественными отказами. Следующим шагом будут летные испытания, чтобы увидеть, как такая система будет работать в космосе.

В будущем агентство надеется, что оно сможет отправить небольшую электростанцию ​​на Марс и Луну. В этих длительных миссиях будет очень сложно обеспечить энергию для людей традиционными методами, но использование ядерного реактора даст огромное количество энергии без необходимости заправки топливом.

Новый тип устройства для получения энергии состоит из ядерного реактора, двигателя Стирлинга и генератора переменного тока. Первый выделяет тепло, второй преобразует его в механическую энергию, а третий превращает энергию движения в электрическую.

В качестве топлива в реакторах используется обогащенный уран, а их мощность, в зависимости от модификации, может составлять от одного до десяти киловатт. Устройство имеет небольшие размеры и достаточно легкое, что важно при транспортировке на другие планеты.

"Когда мы отправимся на Луну и, наконец, на Марс, нам, вероятно, понадобятся большие источники энергии, не зависящие от Солнца", - сказал Джеймс Рейтер, исполняющий обязанности помощника управляющего Миссии NASA по космическим технологиям.

Даже помимо использования его в космосе, система Kilopower знаменует собой крупный прорыв для ядерной энергетики. Это первый ядерный реактор нового типа в США в течение последних 40 лет, сказал Дейв Постон из Национальной администрации ядерной безопасности.