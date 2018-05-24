NASA собирается создать самое холодное место во Вселенной

Специалисты NASA создадут на МКС самое холодное место во Вселенной для изучения квантовых свойств атомов.

Эксперимент проведут с помощью специальных инструментов, которыми атомы охладят до температуры, близкой к абсолютному нулю, говорится в статье Popular Science.

Для этих целей создан проект Cold Atom Laboratory (Лаборатория холодного атома), включающий все необходимые инструменты. Все они уже отправлены на Международную космическую станцию.

Ожидается, что модуль будет охлаждать газ до очень низких температур, а также поддерживать низкие температуры дольше, чем может быть достигнуто на Земле. Исследователи надеются, что после того, как аппаратура будет установлена на станции, она сможет охладить облака газа до температуры, лишь до 0,0000000001 градуса выше абсолютного нуля.

Абсолютный нуль — предельная температура, которую может иметь физическое тело во Вселенной. При абсолютном нуле прекращается хаотическое движение атомов и молекул. Благодаря комбинации лазеров и магнитов атомы в новом эксперименте будут охлаждены до состояния почти полной неподвижности. Предполагается, что благодаря микрогравитации на борту МКС такое состояние атомов продлится в течение 5-10 секунд.

Ученые говорят, что изучение этих ультрахолодных атомов могло бы изменить всеобщее понимание материи и фундаментальной природы гравитации.

Эксперимент первоначально планировался в 2016 году, затем его перенесли на август 2017 года. Запуск капсулы состоялся лишь в понедельник, 21 мая 2018 года. Ожидается, что капсула начнет работу после 24 мая. Эксперимент будет управляться удаленно, с Земли, а не астронавтами на борту станции. Лаборатория будет работать на станции не менее трех лет, и ее срок службы может быть расширен.

Пока самым холодным во Вселенной считается объект, расположенный в туманности Бумеранг. Астрономы рассмотрели его благодаря радиотелескопу ALMA в Чили. Объект охлажден до минус 272,15 градусов по Цельсию, что всего на один градус "теплее" абсолютного нуля.