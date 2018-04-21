NASA показало фото Галапагосских островов из космоса

Снимок был сделан на высоте 350 километров от поверхности Земли

NASA опубликовало снимок Галапагосских островов, сделанный астронавтом NASA Рики Арнольдом, который находится на борту Международной космической станции.

"Волшебные острова Эквадора - Галапагос", - написал Арнольд под фото.

На снимке можно увидеть облака над Галапагосскими островами и отражение солнечного света в воде у побережья Эквадора.

Снимок был сделан на высоте 350 километров от поверхности Земли, во время пролета МКС над Тихим океаном 13 апреля.

Острова известны прежде всего большим количеством местных видов фауны и проведенным здесь исследованием Чарльза Дарвина, которое послужило для ученого первым толчком к созданию эволюционной теории происхождения видов.

Ранее сообщалось, что NASA опубликовало видео полета над северным полюсом Юпитера.