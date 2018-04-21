NASA показало фото Галапагосских островов из космоса

NASA опубликовало снимок Галапагосских островов, сделанный астронавтом NASA Рики Арнольдом, который находится на борту Международной космической станции.
"Волшебные острова Эквадора - Галапагос", - написал Арнольд под фото.
На снимке можно увидеть облака над Галапагосскими островами и отражение солнечного света в воде у побережья Эквадора.
Снимок был сделан на высоте 350 километров от поверхности Земли, во время пролета МКС над Тихим океаном 13 апреля.
Острова известны прежде всего большим количеством местных видов фауны и проведенным здесь исследованием Чарльза Дарвина, которое послужило для ученого первым толчком к созданию эволюционной теории происхождения видов.
Ранее сообщалось, что NASA опубликовало видео полета над северным полюсом Юпитера.
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