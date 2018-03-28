NASA перенесло запуск космического телескопа Джеймс Уэбб на 2020 год

Космическое агентство NASA отложило запуск своего нового космического телескопа Джеймс Уэбб до мая 2020 года из-за необходимости проведения дополнительных испытаний.

Из-за задержки запуска цена телескопа, которая сейчас составляет $8,8 миллиардов, также может возрасти, сообщает Space.com.

"Теперь все аппаратные работы над основными компонентами телескопа завершены, однако вопросы, выявленные во время их испытаний, побуждают нас предпринять необходимые шаги, чтобы переориентировать наши усилия на завершение создания этой амбициозной и сложной обсерватории", - сказал исполняющий обязанности администратора NASA Роберт Лайтфут.

Новый космический телескоп, который называют преемником Космического телескопа Хаббла, представляет собой инфракрасную обсерваторию, предназначенную для глубокого проникновения во вселенную, изучение ранних звезд и галактик и поиск новых планет вокруг далеких звезд. NASA построило космический телескоп в двух частях: сам телескоп и огромный сложный солнечный экран, который защитит чувствительные инструменты обсерватории от солнца.

Томас Зурбухен, помощник администратора Научного представительства NASA, заявил, что тестирование некоторых частей оборудования заняло больше времени, чем ожидалось; например, для развертывания экрана потребовался месяц, а не две недели, как планировалось. Кроме того, при пробном развертывании экран порвался в нескольких местах. Всего были выявлены семь разрывов, два из которых имеют длину более 10 см.

Отмечается, что NASA создаст специальный независимый комитет, IRB, который в ближайшее время проанализирует ситуацию с телескопом Джеймс Уэбб и даст рекомендации по тому, как следует проводить дальнейшие тесты и подготовку к запуску. Интересно, что проект может вообще не завершиться. Это произойдет в том случае, если Конгресс США не одобрит увеличение финансирования миссии.

Добавим, сроки запуска телескопа уже не раз переносились по разным причинам. NASA первоначально надеялось запустить космический телескоп Джеймса Уэбба в 2014 году, а затем сроки старта переносились еще несколько раз. До последнего решения NASA старт был намечен на середину 2019 года с космодрома Куру во Французской Гвиане.

"Это крупнейший международный космический научный проект в истории США, и нам нужно потратить время, необходимое для тщательной оценки его данных, чтобы мы смогли вернуться на правильный путь. Мы хотим убедиться, что запуск в 2020 году пройдет успешно", - добавил Томас Зурбухен.