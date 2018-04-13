NASA опубликовало видео полета над северным полюсом Юпитера

Космическое агентство NASA показало видео, демонстрирующее северный полюс Юпитера в инфракрасном диапазоне.

Ролик был составлен из снимков, сделанных камерой на борту станции Juno, пишет Mashable.

Северный полюс Юпитера состоит из одного гигантского шторма, окруженного восемью вращающимися циклонами - все они имеют больший диаметр, чем наша Луна. Это место находится на расстоянии около 600 миллионов миль от Земли, но увидеть его можно благодаря новому трехмерному туру от NASA.

"До Juno мы могли только догадываться, как будут выглядеть полюса Юпитера. Теперь, когда Juno пролетает над полюсами на близком расстоянии, она позволяет собирать инфракрасные изображения в полярных областях Юпитера и его массивных циклонах в беспрецедентном разрешении", - сказал в заявлении Альберто Адриани из Института космической астрофизики и планетологии в Риме.

Интересно, что хотя из-за красно-желтого, огненного цвета облака кажутся раскаленными, на самом деле они достаточно холодные. Так, согласно NASA, температура ярко-желтых облаков, показанных в ролике, составляет около -13 градусов Цельсия, в то время как температура темно-красных — примерно -83°C.

Автоматическая межпланетная станция Juno была запущена к Юпитеру в августе 2011 года. В июле 2016 года космический аппарат вышел на орбиту вокруг газового гиганта и начал научную программу, цели которой — исследование атмосферы, внутреннего строения и магнитных полей газового гиганта.

Ранее НВ сообщало, что космическая станция Juno передала на Землю снимок северного пояса облаков Юпитера. Juno сфотографировала Юпитер 7 февраля, когда совершала свой 11-й подлет к планете. Снимок был сделан с расстояния 8186 км от облаков.