NASA опубликовало новый необычный снимок Юпитера

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Запутанные облачные узоры над Юпитером
Фото: NASA

Запутанные облачные узоры над Юпитером

NASA показало снимок северного полушария Юпитера, сделанный космическим аппаратом Юнона.

На фотографии можно разглядеть запутанные облачные узоры над планетой.

Отмечается, что Юнона сделала фото 1 апреля во время 12 сближение с планетой. В момент съемки аппарат находился на высоте 12 326 километров от пика облаков Юпитера.

Юнона была запущена 5 августа 2011 с мыса Канаверал, Флорида (США), она является частью программы New Frontiers.

Ранее сообщалось, что инженеры NASA планируют отправить на Марс рои роботов-пчел.

 

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Космос ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове