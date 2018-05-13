NASA опробует в атмосфере Марса вертолет

Отправка миссии на Красную планету ожидается в июле 2020 года.

Космическое агентство NАSA намерено отправить на Марс небольшой вертолет в рамках миссии Марс-2020.

С помощью марсианского вертолета ученые хотят опробовать жизнеспособность и потенциал летательных аппаратов в атмосфере Красной планеты.

Работа над программой началась в 2013 году, вертолет будет весить меньше 1,8 кг, лопасти способны вращаться со скоростью 3000 об/мин, что примерно в 10 раз превышает скорость вертолета на Земле.

Испытания будут проходить 30 дней, перелеты из одного места в другое займут более минуты, также планируется протестировать вертикальный взлет.

Отправка миссии на Красную планету ожидается в июле 2020 года.

Смотрите также