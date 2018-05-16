NASA объявило о новых доказательствах существования гейзеров на спутнике Юпитера

Ученые во главе с астрономом Сианьже Цзя утверждают, что нашли доказательства существования водяных гейзеров на одном из четырех крупнейших спутников Юпитера — Европе.

Новые доказательства были получены после анализа данных с зонда Галилео, собранных более двух десятилетий назад, пишет Science Alert.

Группа ученых проанализировала данные, собранные магнитометром и инструментом PWS (Plasma Wave Spectrometer) на аппарате Галилео во время полетов над Европой в 1997 и 2000 годах. Исследователи обнаружили, что во время пролета в 1997 году магнитометр зарегистрировал недолгое колебание магнитного поля Европы, а спектрометр обнаружил небольшие изменения плотности плазмы.

Исследователи создали трехмерную магнитогидродинамическую модель этого события и на ее основе сделали вывод, что, пролетая достаточно близко к поверхности Европы, Галилео мог случайно оказаться над одним из ее мощных гейзеров.

Иными словами, необычные показатели состояния плазмы были зафиксированы из-за того, что Галилео в тот момент пролетел через облако пара, которое возникло на Европе после выброса воды из гейзеров.

Интересно, что Маргарет Кивельсон, главный исследователь результатов магнитометра Галилео еще в конце 1990-х годов предположила, что под ледяной поверхностью Европы существует океан жидкой воды, однако ее расчеты тогда не были приняты во внимание.

Отметим, Европа — самый маленький из четырех крупнейших спутников Юпитера, которые называются Галилеевыми. Ее радиус на 200 километров меньше радиуса Луны, а орбита находится примерно в 670 тысячах километров от газового гиганта. Особый интерес к этому небесному телу возник в конце 1990-х годов, когда на основе анализа магнитного поля спутника, проведенного Галилео, было предсказано существование подледного океана.

Перед новым поколением миссий к системе Юпитера — Europa Clipper, Jupiter Icy Moon Explorer и Joint Europa Mission - стоит задача собрать как можно больше сведений об этом океане. Миссии, как ожидается, будут запущены в начале 2020-х годов.

Ранее НВ сообщало, что движение облаков Юпитера показали в новом видео. Ученый-любитель Джеральд Эйхштедт использовал фотографии с зонда Juno, чтобы показать движение облаков на Юпитере. Он создал видео из изображений, сделанных аппаратом JunoCam 1 апреля этого года.