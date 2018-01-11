Найденный в Австралии метеорит оказался осколком неизвестного астероида

Новый анализ метеорита Bunburra Rockhole указывает на то, что камень был частью ранее неизвестного родительского астероида.

Этот астероид был достаточно большим, чтобы в нем можно было выделить ядро, мантию и кору и имел примерно сферическую форму, сообщает Fox News.

Метеорит Bunburra Rockhole упал на Землю в июле 2007 года. Он стал первым метеоритом, восстановленным с задействованием Desert Fireball Network – сеть австралийских камер, наблюдающих за входящими в атмосферу астероидами.

В ходе исследования базальтового метеорита ученые из Университета Кутрин в Перте установили, что в разных частях Bunburra Rockhole находится аномальное содержание кислорода. Изотопы кислорода в метеорите могут выступать в качестве своего рода "отпечатка пальца" для идентификации того небесного тела, из которого возник метеорит.

Большая часть базальтовых метеоритов, которые находили на Земле, произошла от массивного астероида Веста, диаметром 500 километров. Вулканическая активность на Весте, в результате которой формируется базальтовая порода, прекратилась около 4,5 миллиардов лет назад. Следовательно, любые базальтовые метеориты, которые произошли от Весты, старше этого возраста.

В то же время, в результате изотопного анализа метеорита Bunburra Rockhole было установлено, что его возраст – около 3,6 миллиардов лет. Таким образом, метеорит Bunburra Rockhole мог образоваться в результате сильного столкновения астероидов. Так как ученым не известны другие метеориты с таким химическим составом, исследователи считают, что астероид, от которого они произошли, скорее всего, был полностью разрушен в результате того столкновения.

До сих пор единственными известными базальтовыми метеоритами были те, которые произошли от Весты. Благодаря новому анализу стало известно, что имеются и другие базальтовые астероиды. И один из них был, возможно, разрушен около 3,6 миллиардов лет назад.

Как сообщало ранее НВ, ученые смоделировали процесс возникновения жизни на Земле после падения метеорита в теплый водоем. Международный коллектив ученых из Канады и Германии считает, что молекулы РНК, которые возможно привели к появлению жизни на Земле, могли образоваться в водоемах вследствие падения метеорита.