22 сентября 2018, суббота

На второстепенных ролях. РФ покинет совместный с США проект окололунной станции

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Lunar Orbital Platform-Gateway (иллюстративное изображение)
MarsNews.com

Lunar Orbital Platform-Gateway (иллюстративное изображение)

РФ не будет участвовать в американской программе Lunar Orbital Platform-Gateway по созданию международной обитаемой окололунной станции. Об сообщает DW со ссылкой на главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина.

Рогозин заявил, что Россия не хочет учавствовать в проекте "на второстепенных ролях" и намерена предложить собственный проект орбитальной платформы. 

На данный момент неизвестно, будет ли это российская или международная станция.

Глава Роскосмоса также не исключил взаимодействия в рамках нового проекта с NASA на условиях Москвы.

Отмечается, что переговоры с руководителем NASA Джимом Брайденстайном запланированы на 11 октября.

Lunar Orbital Platform-Gateway – американский проект, предназначенный для изучения Луны и дальнего космоса, а также для использования создаваемой в его рамках станции при пересадках в ходе полетов на Марс. 

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