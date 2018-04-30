Миллиардер Джефф Безос запустил в космос ракету с манекеном Скайуокером

В воскресенье, 29 апреля, компания Blue Origin, принадлежащая богатейшему человеку в мире, основателю Amazon Джеффу Безосу, успешно запустила и посадила многоразовую суборбитальную ракету New Shepard, сообщает CNBC.

Ракета поднялась на высоту более 100 км. От ускорителя отделилась пилотируемая капсула, внутри которой находился манекен по имени Скайуокер, названный в честь Люка Скайуокера из саги Звездные войны. Она совершила мягкую посадку на парашютах.

Ускоритель также совершил успешную вертикальную посадку. Весь полет занял около 10 минут.

Руководство Blue Origin рассчитывает, что New Shepard может выполнить свой первый полет с туристами на борту уже в этом году.

Джефф Безос построил космодром Blue Origin на территории своего ранчо в Техасе. Он ежегодно вкладывает в компанию 1 млрд долларов, полученных от деятельности Amazon.

Напомним, 6 февраля компания Илона Маска SpaceX впервые запустила в космос сверхтяжелую ракету-носитель Falcon Heavy. Ракета, стартовавшая с космодрома на мысе Канаверал во Флориде, вывела на гелиоцентрическую орбиту электромобиль с манекеном Спейсменом. Сейчас он направляется к поясу астероидов.