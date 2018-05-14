Международную миссию на Марс планируют запустить 25 июля 2020 года

Запуск российской посадочной платформы с европейским марсоходом в рамках проекта ExoMars-2020 запланирован на 25 июля 2020 года.

Об этом сообщает один из участников проекта - НПО имени Лавочкина.

"Двадцать пятое июля 2020 года", — говорится в материалах, размещенных на сайте предприятия. Также отмечается, что поставка тормозного двигателя для миссии запланирована на август 2018 года.

Российская посадочная платформа, окончательная сборка которой ведется подмосковным НПО имени Лавочкина, будет оборудована 11 российскими и двумя европейскими научными приборами. Через несколько дней после посадки с нее съедет европейский марсоход.

Экзомарс (ExoMars) – совместная программа по исследованию Марса Европейского Космического Агентства (ESA) и Федерального космического агентства России. ExoMars - это астробиологическая миссия, предназначенная для поиска геологической и биологической активности на Марсе.

Интересно, что в конце 2017 года совет ЕС частично отменил запрет на покупку космического топлива у России, чтобы обеспечить отправку миссии на Марс в 2020 году. В частности, отменили запрет на закупку гидразина для отправки модуля оператора ExoMars. В ЕС отметили, что операции по покупке гидразина в России разрешены только в рамках миссии ExoMars 2020.

Ранее НВ сообщало, что космическое агентство NАSA намерено отправить на Марс небольшой вертолет в рамках миссии Марс 2020. С помощью марсианского вертолета ученые хотят опробовать жизнеспособность и потенциал летательных аппаратов в атмосфере Красной планеты.