Маск анонсировал первые полеты на Марс уже в 2019 году

Маск отметил, что его прогнозы порой бывают слишком оптимистичны

Основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что собирается провести первые полеты на Марс уже в следующем году.

Первый полет, по замыслу Маска, может пройти уже в первой половине 2019 года, передает Independent.

"Прямо сейчас мы строим первый межпланетный корабль для полетов на Марс. Я думаю, мы сможем осуществить первые короткие полеты, туда-обратно, в первой половине следующего года", - заявил Маск.

Он также отметил, что порой его прогнозы оказываются "слишком оптимистичными".

Напомним, 6 марта компания SpaceX успешно осуществила запуск 50 по счету ракеты-носителя Falcon 9 с испанским спутником связи Hispasat 30W-6.