Маск анонсировал первые полеты на Марс уже в 2019 году

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Маск отметил, что его прогнозы порой бывают слишком оптимистичны

Маск отметил, что его прогнозы порой бывают слишком оптимистичны

Основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что собирается провести первые полеты на Марс уже в следующем году.

Первый полет, по замыслу Маска, может пройти уже в первой половине 2019 года, передает Independent.

"Прямо сейчас мы строим первый межпланетный корабль для полетов на Марс. Я думаю, мы сможем осуществить первые короткие полеты, туда-обратно, в первой половине следующего года", - заявил Маск.

Он также отметил, что порой его прогнозы оказываются "слишком оптимистичными".

Напомним, 6 марта компания SpaceX успешно осуществила запуск 50 по счету ракеты-носителя Falcon 9 с испанским спутником связи Hispasat 30W-6.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Космос ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове