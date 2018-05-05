Марсианские хроники. NASA запустило зонд InSight для изучения Красной планеты

В субботу, 5 мая, космическое агентство NАSA успешно запустило миссию InSight на Марс, сообщает ВВС.

Запуск зонда InSight (Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport) прошел с базы ВВС США Ванденберг в Калифорнии в 04:05 по местному времени. Запуск был осуществлен с помощью ракеты Atlas.

InSight станет первым зондом, который сосредоточит свои исследования преимущественно на внутренней части Красной планеты.

Во время своей работы на поверхности планеты зонд изучит размеры, толщину, плотность и состав марсианского ядра, его мантию и кору. В ходе миссии состоится и изучение сейсмической и тектонической активности Марса.

Ориентировочно зонд начнет свобю работу по изучению Марса в ноябре 2018 года.

Посадка InSight запланирована неподалеку от марсианского экватора, что сделано специально для эффективного обеспечения его систем, работающих на солнечных батареях. Отметим, что в отличии от других миссий, InSight не сможет передвигаться по поверхности планеты, поскольку является стационарным устройством.

Изображение: NASA

Ожидается, что аппарат проработает на Марсе два года. В NASA заявили, что миссия будет способствовать будущему появлению людей на Марсе, поможет лучше понять происхождение красной планеты и других скалистых планет, включая Землю.

Изначально старт был назначен на март 2016 года, но из-за неполадок аппарата полет пришлось отложить.