Космический телескоп Hubble сфотографировал слияние двух галактик

Телескоп Hubble запечатлел процесс вхождения двух галактик друг в друга. Эти объекты расположены в созвездии Кита на удалении около 350 млн световых лет от Солнечной системы.

Два галактических ядра все еще разделены огромным расстоянием, но выбрасывают облака горячего газа, пишет Gizmodo.

У галактики, изображенной сверху, есть необычно длинные приливные хвосты, а также, как отметили астрономы, "длинные удлиненные ленты газа, пыли и звезд". Области, которые кажутся синими, являются "звездными питомниками", которые все еще находятся в процессе создания новых звезд. Процесс слияния двух тел займет миллионы лет.

Агентство NASA написало, что пара галактик была впервые замечена примерно 52 года назад в рамках усилий по привлечению внимания к необычным явлениям галактики. Для обработки снимка использовались Advanced Camera for Surveys (ACS) и Wide Field Camera 3 (WFC3).

Эти своеобразные галактики похожи на естественный эксперимент, который проходит в космическом масштабе. Описывая их, астрономы могут лучше понять физические процессы, которые превращают спиральные и эллиптические галактики в новые формы.

Отметим, что подобные слияния галактик достаточно распространены. Наша галактика Млечный путь должна столкнуться с соседней галактикой Андромеды через четыре миллиарда лет. Однако ученые отмечают, что пространства между звездами настолько большие, что вряд ли сами звезды столкнутся друг с другом.