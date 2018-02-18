Космическая станция Юнона передала фото облаков Юпитера

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Облака Юпитера
NASA

Облака Юпитера

Космическая станция Юнона (Juno) передала на Землю снимок северного пояса облаков Юпитера, сообщается на сайте NASA.

Юнона сфотографировала Юпитер 7 февраля, когда совершала свой 11-й подлет к планете. Снимок сделан с расстояния 8186 км от облаков.

Фото обработал специалист NASA Кэвин М. Гилл. Снимок раскрасили согласно данным, полученным со станции Юнона.

NASA запустило межпланетную станцию Юнона в 2011 году. В 2016 году аппарат достиг Юпитера. Станция питается от солнечных батарей.

Цель Юноны – изучить гравитационное и магнитное поля Юпитера, а также проверить гипотезу о наличии у этого газового гиганта твердого ядра. Аппарат также исследует атмосферу планеты и составляет карту ветров, которые могут достигать скорости в 618 км/ч.

В прошлом году NASA представило изображение Большого красного пятна Юпитера в тех цветах, в которых их увидел бы глаз человека.

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