Компания Rocket Lab объявила дату первого коммерческого запуска своей ракеты Electron

Ракету Electron попытаются отправить в космос со стартовой площадки в Новой Зеландии в конце апреля. Двухнедельное окно для запуска откроется 19 числа.

Ракета отправится на орбиту с тремя американскими спутниками для сбора метеорологических данных, пишет Spaceflight Now.

Electron должна доставить на орбиту два спутника, принадлежащих Spire Global, и один для Geo Optics. Обе компании базируются в Калифорнии и являются конкурентами на рынке для сбора информации о погоде и климате с коммерческими космическими аппаратами.

Первая ступень Electron оснащена сразу девятью двигателями, работающими на жидком кислороде и керосине. Вторая ступень имеет лишь один двигатель. Максимальная нагрузка не превышает 227 кг. Длина ракеты составляет всего 17 метров, тогда как у Falcon 9 SpaceX этот показатель равен 70 метров.

"Мы всегда пытались создать ракету-носитель и запустить стартовую площадку, которая могла бы предложить самые частые возможности для запуска в мире, и мы достигнем этого в рекордно короткий срок", - сказал Питер Бек, основатель и исполнительный директор Rocket Lab.

Представители Rocket Lab утверждают, что сейчас моменту клиенты забронировали все запланированные запуски ракеты Electron на 2018 и 2019 годы. При этом компания в ближайшие пару лет рассчитывает увеличить максимальную частоту запусков своей ракеты. К концу текущего года Rocket Lab намерена запускать Electron раз в месяц. Основным преимуществом Electron является сравнительно низкая цена запуска - в компании рассчитывают, что она составит 4,9 млн долларов, а это гораздо ниже стоимости запуска более мощных ракет.

В Rocket Lab говорят, что Electron идеально подходит для выведения небольших спутников на орбиту в относительно недорогих миссиях. По мнению создателей, Rocket Lab позволит закрыть потребности коммерческих операторов спутниковой связи, университетов и правительств, пытающихся развернуть полезную нагрузку при малых бюджетах.

"Мы можем запускать полезную нагрузку на орбиту каждые 72 часа. Наш опыт показывает, что частота пусков играет решающую роль для рынка малых спутников", - добавил Питер Бек.

Ранее НВ сообщало, что в январе 2018 года американская частная космическая компания Rocket Lab осуществила успешный запуск ракеты-носителя Electron со стартовой площадки в Новой Зеландии. Ракета Electron доставила на орбиту три спутника, которые будут использованы для слежения за погодой, а также перемещениями судов.

"Достижение орбиты во время второго испытательного полета - значительное событие само по себе, но успешное развертывание полезных нагрузок клиентов так рано в новой ракетной программе - событие практически беспрецедентное", - заявлял тогда генеральный директор Rocket Lab Питер Бек.