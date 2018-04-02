Китайская космическая станция вошла в атмосферу и распалась над Тихим океаном

Китайская станция вошла в атмосферу над южной частью океана и сгорела

Китайская космическая станция Тяньгун-1 сгорела в атмосфере над южной частью Тихого океана, передает Xinhua.

"Тяньгун-1 повторно вошла в верхние слои атмосферы в 08:15 по пекинскому времени (03:15 по Киеву). Подавляющее большинство частей (летательного аппарата) сгорело в процессе повторного входа в атмосферу", - говорится в сообщении.

Более детальной информации, в том числе о наличии обломков и месте их падения, пока не сообщается.

Ранее сообщалось, что китайская космическая станция упадет на Землю в понедельник.

Напомним, Китай запустил Тяньгун-1 29 сентября 2011 года. С 2016 года связь со станцией была утрачена.

В ноябре прошлого года эксперты Европейского космического агенства ESA опасались, что части китайской станции Tiangong-1 могут рухнуть на страны ЕС.