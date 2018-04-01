Китайская космическая станция упадет на Землю в понедельник

Китайская космическая станция Тяньгун-1 (Tiangong-1) упадет на Землю в ночь на понедельник, 2 апреля, утверждают специалисты Европейского космического агенстства, сообщает BBC.

По последним прогнозам, станция, вероятно, войдет в атмосферу около 2:25 по киевскому времени. Впрочем, ученые отмечают, что погрешность времени возможного падения составляет около суток.

Скорее всего, Тяньгун-1 сгорит в атмосфере, но часть обломков, таких как топливные баки и элементы двигателей, могут упасть на Землю. При приближении к поверхности китайская станция массой 8,5 тонн может развить скорость до 26 тысяч км/час.

"Сложно сказать, какое количество обломков уцелеет, так как Китай не раскрывает модель станции", - отметил Элиас Абутаниус из Австралийского центра космических исследований.

Китайские специалисты утверждают, что падение станции не будет напоминать катастрофу из научно-фантастических фильмов. Это будет похоже на метеоритный дождь.

Точное место падения предугадать невозможно. Европейское космическое агенстство указывает территорию, которая простирается на большие расстояния к югу и северу от экватора. То есть обломки Тяньгун-1 могут упасть где угодно, от Новой Зеландии до США.

В ЕКА отмечают, что вероятность того, что обломки свалятся кому-то на голову, равняется вероятности пережить два удара молнии за год.

Китай запустил Тяньгун-1 29 сентября 2011 года. С 2016 года связь со станцией была утрачена.

В ноябре прошлого года эксперты Европейского космического агенства ESA опасались, что части китайской станции Tiangong-1 могут рухнуть на страны ЕС.