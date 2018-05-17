Китайская частная компания запустила свою первую ракету

В 7:33 17 мая Китай запустил первую коммерческую ракету-носитель OS-X Chongqing Liangjiang Star.

Эта ракета полностью была разработана и произведена китайской частной компанией OneSpace Technology, сообщает газета Жэньминь Жибао.

Президент этой компании Ма Чао и заместитель директора Шэньянского НИИ корпорации AVIC Лин Пэн совместно заявили об успешном запуске.

В настоящее время показатели дальномера оптического диапазона и дистанционного зондирования нормальные, все экспериментальные проекты и работа по сбору данных завершены. В 7:38 обломки ракеты-носителя упали в намеченную зону приземления и были собраны, конкретные данные ракеты находятся в процессе изучения.

Длина ракеты OS-X Chongqing Liangjiang Star составляет 9 метров. Она способна доставить до 100 килограммов полезного груза на высоту 800 километров над Землей. Ракета оснащена твердотопливным двигателем, созданным компанией, и использует энергосберегающие технологии.

Основатель OneSpace Technology Шу Чан заявил, что Chongqing Liangjiang Star является "первой ракетой, разработанной и построенной с использованием исключительно отечественных технологий".