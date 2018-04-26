Китай отправит зонд на Луну в 2019 году

Китайские ученые планируют в 2019 году запустить лунный зонд "Чанъэ-5", который, как ожидается, доставит образцы лунного грунта на Землю.

Об этом стало известно на первой Китайской аэрокосмической конференции, открывшейся в городе Харбин, сообщает агентство Синьхуа.

"В случае успеха Китай начнет последний, четвертый этап освоения Луны, включая прилунение на обратную сторону спутника Земли, повторное взятие и доставку на Землю образцов лунного грунта, а также зондирование южной и северной полярных зон Луны", - сообщил генеральный секретарь Государственного космического управления Китая Тянь Юйлун на конференции.

Кроме этого, планируется, что в конце 2018 года состоится запуск автоматической межпланетной станции "Чанъэ-4" с посадочным модулем и луноходом. Зонд "Чанъэ-4", как ожидается, совершит мягкую посадку на обратной стороне Луны.

На борту "Чанъэ-4" будет размещена научная полезная нагрузка из Нидерландов, Швеции, Германии и Саудовской Аравии. Одним из экспериментов, которые планируется провести на Луне, будет проект "Лунная минибиосфера", который был разработан научными коллективами 28 китайских университетов под руководством Чунцинского университета.

"Разработка лунного зонда идет в штатном режиме", - сообщил представитель ККА Ли Гопин.

Что касается пилотируемой космонавтики, то Китай готов построить собственную космическую станцию в 2022 году. В дальнейшие планы Китая также входит полет вокруг и зондирование Марса с посадкой зонда на планету, освоение малых планет, сбор и доставка на Землю образцов грунта с Марса, а также зондирование Юпитера, отметил Тянь Юйлун.

Ранее НВ сообщало, что запуск спутника зондирования Луны Чанъэ-5 планировалось осуществить с космодрома в южнокитайской островной провинции Хайнань в 2017 году.