Китай отправил спутник к обратной стороне Луны

21 мая Китай запустил в космос спутник-ретранслятор, который предназначен для установки связи между Землей и лунным зондом "Чанъэ-4".

Спутник-ретранслятор под названием "Цюэцяо" расположится в точке Лагранжа L2, то есть будет все время находится в одной точке относительно Луны и Земли, сообщает агентство Синьхуа.

Зонд "Чанъэ-4" будет запущен в конце нынешнего года и совершит первую в истории человечества посадку на обратной стороне Луны. Прямая связь с обратной стороны Луны невозможна, что является одним из главных вызовов миссий "Чанъэ-4". Поэтому за передачу сигналов между наземной станцией и луноходом будет отвечать новый спутник.

Спутник-ретранслятор был запущен с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-4C" в 5:28 с космодрома Сичан на северо-западе Китая.

Через 25 минут после старта спутник-ретранслятор отделился от ракеты-носителя и вышел на заданную орбиту со следующими параметрами: 200 км - в перигее, 400 тыс. км в апогее. Выход в точку Лагранжа L2 ожидается позже.

Как рассказал главный инженер Китайской лунной программы академик У Вэйжэнь, лунный зонд "Чанъэ-4" совершит первую в истории человечества посадку на обратной стороне Луны, но прямая связь с обратной стороны Луны невозможна, и решить эту проблему поможет спутник-ретранслятор, который будет отвечать за передачу сигналов между "Чанъэ-4" и наземной станцией.

Директор проекта "Цюэцяо", специалист из Китайской корпорации космической науки и техники Чжан Лихуа в свою очередь отметил, что спутник-ретранслятор несет в себе также низкочастотный передатчик нидерландской разработки, позволяющий в перспективе организовать на орбите соответствующие эксперименты.