Как SpaceX. Китай разрабатывает многоразовую космическую ракету

Китай намерен восстановить первую ступень ракеты-носителя "Чанчжэн-8", которая сейчас находится в стадии разработки.

Презентация возможностей новой ракеты состоялась на симпозиуме по коммерческому освоению космоса в Харбине, сообщает агентство Синьхуа.

Ракета-носитель "Чанчжэн-8" будет оснащена двумя ступенями и двумя стартовыми ускорителями. Как ожидается, ракета отправится в первый полет в 2021 году, заявил главный конструктор ракет-носителей Китайского исследовательского института ракетной техники Лун Лэхао на космической конференции в Харбине.

По словам Лун Лэхао, который также является академиком Китайской инженерной академии, предполагается, что первая ступень и ускорители совершат вертикальную посадку. В случае успеха новая ракета будет использоваться для предоставления услуг по коммерческому запуску космических аппаратов клиентам по всему миру, добавил эксперт.

"Аэрокосмическая индустрия Китая стремится к разработке недорогих аппаратов, способных оперативно выходить в космос для содействия крупномасштабному исследованию космического пространства и развитию коммерческих полетов в будущем", - отметил Лун Лэхао.

Как рассказал глава Комитета науки и технологий при Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации, академик Академии наук Китая Бао Вэйминь, в многоразовых космических аппаратах китайской разработки будут использоваться технологии, отличные от применяемых американской компанией-производителем коммерческой космической техники SpaceX.

"Поскольку существующие ракеты серии Чанчжэн-2, Чанчжэн-3 и Чанчжэн-4 работают на токсичном топливе, они не могут использоваться повторно. Но мы разрабатываем технологии, которые позволят осуществлять точный контроль над падением отработанных деталей ракет для обеспечения безопасности", - сказал Лун Лэхао.

Лун Лэхао также ознакомил с дорожной картой развития системы космических перевозок Китая.

В частности, к 2025 году планируется завершить разработку многоразовых суборбитальных ракет-носителей и осуществить суборбитальный космический полет. Примерно в 2030 году будут разработаны ракеты с двумя ступенями многоразового использования, а к 2035 году все ракеты-носители станут многоразовыми.

Ранее НВ сообщало, что 19 апреля компания SpaceX провела успешный запуск с космодрома на мысе Канаверал ракеты-носителя Falcon 9 со спутником TESS для NASA. Аппарат предназначен для поиска подобных Земле планет за пределами Солнечной системы. После запуска первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 совершила успешную посадку на баржу в Атлантическом океане. Таким образом, первая ступень сохранена для повторного использования.