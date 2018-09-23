Японская межпланетная станция Хаябуса-2: Исследовательские роботы впервые успешно высадились на астероид и сделали фотоснимки

Два японских миниробота MINERVA-II1 три дня назад отделились от японского автоматизированного зонда Хаябуса-2 и вскоре успешно сели на поверхность астероида Рюгу. По информации японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA), они стали первыми в мире мобильными роботами, которые высадились на поверхность астероида.

Об этом сообщает BBC.

Каждый робот весит один килограмм. Роботы, пользуясь преимуществами низкой гравитации, передвигаются по поверхности прыжками: зависают на высоте 15 метров "в воздухе" в течение 15 минут и исследуют физические свойства астероида.

"Я так тронут, поскольку мы не смогли добиться этого 13 лет назад. Меня особенно поразили изображения с близкого расстояния на поверхности астероида", - сказал глава миссии проекта Хаябуса-2 Макото Йошикава.

Снимки с астероида вышли размытыми: один из них робот сделал во время вращения, другой - в момент прыжка.

Автоматическая межпланетная станция Хаябуса-2 была запущена в космос 3 декабря 2014 года и предназначена для доставки образцов грунта с астероида Рюгу, который находится в 280 млн км от Земли. Его орбита пересекает орбиту Земли и Марса.

В этом году в июле началась активная фаза миссии, которая продлится полтора года. В августе Хаябуса-2 передала на Землю первый крупный план астероида Рюгу.