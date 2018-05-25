Инженеры NASA восстановили работоспособность марсохода Curiosity

Марсоход Curiosity смог впервые с декабря 2016 года сделать отверстие в марсианском грунте и получить новые образцы марсианских пород.

Как пишет Gizmodo, намекая на слова астронавта Нила Армстронга, "это маленькая дыра для зонда, но гигантский скачок для NASA".

Дело в том, что буровая установка Curiosity сломалась еще в декабре 2016 года, не позволяя дрели двигаться вверх и вниз. Найти источник проблемы так и не удалось. Эта неполадка заставила руководство миссии искать альтернативные способы починки бура, используя макет Curiosity на Земле.

Инженеры нашли выход, научив марсоход применять силу его собственного манипулятора, на котором размещен бур. Теперь сверло прижимается к образцу давлением сверху, пусть и без использования двух стабилизаторов.

"Команда проявила огромную изобретательность, чтобы разработать новую технологию бурения и внедрить ее на другой планете. Это два важных дюйма инноваций на расстоянии 60 миллионов миль. Мы очень рады, что результат был настолько успешным", – говорит заместитель менеджера проекта Curiosity Стив Ли.

Ударная техника работает, но инженеры должны усовершенствовать процесс, благодаря которому ровер доставляет образцы пыльных пород в свои две внутренние химические лаборатории для анализа.

"Мы разрабатываем этот новый метод бурения уже более года, но наша работа не окончена после того, как на Марсе был получен образец грунта. С каждым новым тестом мы внимательно изучаем данные для поиска улучшений, которые мы можем сделать, а затем возвращаемся к нашему тестовому стенду для повторения процесса", - подчеркнул инженер NASA Томас Грин.

На следующем этапе этого проекта инженеры NASA будут использовать камеры ровера для оценки того, сколько грунта попадает во внутренние лаборатории марсохода.