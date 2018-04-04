Инженеры NASA планируют отправить на Марс рои роботов-пчел

Специалисты NASA изучают возможность отправить на Марс множество роботов-разведчиков с крыльями, которые получили название Marsbee.

В настоящее время международная команда исследователей проверяет осуществимость этой концепции, пишет Science Alert.

Некоторые из проверок будут проходить в вакуумной камере, предназначенной для моделирования плотности воздуха Марса, чтобы увидеть, могут ли эти летающие роботы на самом деле оставаться в воздухе.

Наличие роботов, которым не надо будет перемещаться по каменистой почве Марса и которые могут в буквальном смысле достичь новых высот для выгодных ракурсов съемки, несомненно, предоставит ученым больше возможностей для измерений на Красной планете.

"Наши предварительные численные результаты показывают, что шмель с крылом, как у цикады, может создать достаточную подъемную силу для зависания в атмосфере Марса", - говорит один из авторов разработки, Чанг-квон Кан из Университета штата Алабама.

Исследователи, в том числе группа инженеров из Японии и группа из США, только что получили $125 000 в рамках инициативы NASA Innovative Advanced Concepts (NIAC) для дальнейшего развития своих идей. Предполагается, что роботы будут действовать группами и периодически возвращаться для подзарядки на передвижную базу — марсоход.

Фактически, японская команда уже разработала робота-колибри, который может подняться в воздух в атмосфере Земли. Теперь задача состоит в том, чтобы увеличить размах крыла и скорость взмаха, чтобы робот имел возможность летать в более разреженном воздухе на Марсе. Пружины, которые для этого установят у основания крыльев, помогут сохранить энергию и держать роботов в воздухе.

Размер устройства предполагает доставку на поверхность планеты целого "роя" электронных "пчел" с десятками датчиков. Ученые считают, что таким образом всего за несколько марсианских суток может быть исследовано столько же территории, сколько было изучено за все предыдущие экспедиции.

Ранее НВ сообщало, что крупная сеть американских гипермаркетов Walmart объявила о регистрации патента на новый тип автономных роботов в виде пчел. Такие дроны будут переносить пыльцу с одного растения на другое, используя датчики и камеры для обнаружения мест посевов.