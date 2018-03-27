Инопланетяне? Загадочная звезда KIC 8462852 резко потускнела

Светимость KIC 846285 в созвездии Лебедя, необычные поведение которой иногда связывали с очень развитой внеземной цивилизацией, вновь снизилась.

Этот показатель уменьшился за последние дни не менее чем на 5%, побив рекорд самого большого падения светимости, который был зафиксирован телескопом Kepler в 2011 году, пишет Science Alert.

"У нас есть большие новости — за последнюю неделю мы пережили сразу два резких снижения яркости KIC 8462852. В сумме они понизили ее светимость примерно на 10%, что является рекордным значением со времен, когда за этим светилом наблюдал Kepler. Наши выводы были подтверждены астрономами из проекта AAVSO", — написала планетолог из Йельского университета Табета Бойяджиан.

Звезда KIC-8462852 находится на расстоянии 1480 световых лет от Земли в созвездии Лебедя. Масса и радиус светила примерно в 1,5 раза больше, чем у Солнца. Светимость звезды периодически меняется.

Ученые пока не могут как-либо объяснить эти странные колебания в светимости звезды KIC 8462852, что приводит к появлению фантастических гипотез. Некоторые считали, что поведение KIC 8462852 связано с наличием астроинженерного сооружения типа "сферы Дайсона", построенного гипотетической внеземной цивилизацией для аккумулирования энергии звезды своей планетной системы.

Идея инопланетной мегаструктуры была отброшена в начале этого года после того, как анализ определил, что некоторые длины волн света падали больше, чем другие. Этого не было бы, если бы свет звезды блокировала какая-то структура.

На данный момент наиболее вероятной считается гипотеза, связывающая изменения яркости KIC 8462852 с облаком пыли вокруг звезды. В качестве доказательства астрономы приводят тот факт, что ультрафиолетовое излучение звезды падает больше, чем инфракрасное. Среди других теорий - рой комет и кольцевая планета, которая проиходит перед звездой.

Звезда Табби

Как ранее сообщало НВ, аномалия неподалеку от созвездия Лебедя была обнаружена в 2015 году благодаря усилиям добровольцев из проекта Planet Hunters. Они просматривали снимки орбитального телескопа Kepler, сделанные в период с 2009 по 2013 год, и зафиксировали периодическое падение светимости звезды.

Примерно раз в 800 дней светимость KIC 8462852 снижалась на 15-20%. “Затмение” длилось обычно несколько недель.

Гипотезу о том, что все дело в планетах, отбросили сразу. Во-первых, у KIC 8462852 нет планет. Во-вторых, даже такой гигант как Юпитер, не способен перекрыть Солнце более, чем на 1%.

Первой среди ученых на находку Planet Hunters обратила внимание Табета Бойджиан из Йельского университета. Она опубликовала работу о KIC 8462852, в которой предположила, что таинственную звезду окружает рой комет.

Эта гипотеза была сразу отброшена в силу того, что облака и “стада” комет окружают, как правило, молодые звезды, в то время как KIC 8462852 – это довольно старая звезда.

Однако, Табета Бойджиан удостоилась статуса первооткрывателя, и с тех пор в научных кругах KIC 8462852 неформально называется “звезда Табби”.