Илон Маск показал пилотируемый космический корабль Crew Dragon

Основатель SpaceX Илон Маск показал окончательный дизайн пилотируемого корабля Crew Dragon, который предназначен для доставки экипажа на МКС.

Он сможет доставлять на орбиту до семи членов экипажа, пишет CNET.

На снимке в Twitter Илона Маска новый корабль запечатлен в экранированной камере, где модель проходит тестирование на устойчивость к электромагнитным помехам. Такие камеры описываются как "самые спокойные места на Земле". Они могут имитировать окружающую среду в космосе.

SpaceX Crew Dragon ship in anechoic chamber for EMI testing before being sent to @NASA Plum Brook vacuum chamber pic.twitter.com/BckUBkroLw