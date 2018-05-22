Илон Маск показал пилотируемый космический корабль Crew Dragon

Основатель SpaceX Илон Маск показал окончательный дизайн пилотируемого корабля Crew Dragon, который предназначен для доставки экипажа на МКС.

Он сможет доставлять на орбиту до семи членов экипажа, пишет CNET.

На снимке в Twitter Илона Маска новый корабль запечатлен в экранированной камере, где модель проходит тестирование на устойчивость к электромагнитным помехам. Такие камеры описываются как "самые спокойные места на Земле". Они могут имитировать окружающую среду в космосе.

SpaceX Crew Dragon ship in anechoic chamber for EMI testing before being sent to @NASA Plum Brook vacuum chamber pic.twitter.com/BckUBkroLw — Elon Musk (@elonmusk) 21 травня 2018 р.

Текущий раунд испытаний является предшественником перемещения капсулы на объект NASA Plum Brook Station в Огайо, где находится крупнейшая в мире вакуумная камера. После завершения основных тестов в SpaceX корабль Crew Dragon в августе будет направлен на космодром на мысе Канаверал для дальнейших испытаний.

Сейчас единственным средством доставки экипажей на МКС являются российские корабли "Союз". Предполагается, что Crew Dragon, который сможет принять на борт до семи членов экипажа (или четыре человека и груз), не только обеспечит независимость США от России в доставке астронавтов на МКС, но и снизит стоимость запуска с нынешних $80 млн до $20 млн за место.

Добавим, что Илон Маск планирует совершить тестовый полет к МКС с астронавтами на борту уже в 2018 году, а затем перейти к коммерческим контрактам с NASA. По уверениям инженеров SpaceX, после возвращения на Землю Crew Dragon можно будет использовать повторно.

При этом компания SpaceX все еще не отказалась от планов запустить пилотируемую миссию на Марс в 2024 году.