Илон Маск опубликовал новый видеоклип о запуске Falcon Heavy

Основатель SpaceX Илон Маск опубликовал в Twitter новый видеоролик о запуске сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy с электромобилем Tesla.

"Жизнь не может состоять только из постоянных решений проблем. Должны быть вещи, благодаря которым вы просыпаетесь утром с радостью от осознания себя частью человечества. Именно поэтому мы сделали это. Мы сделали это для вас", - написал Маск.

Клип смонтирован из кадров сборки Falcon Heavy, подготовки к запуску, реакции зрителей, падения ускорителя и, конечно же, летящего в электромобиле Teslа манекена. Видеоряд сопровождает песня Дэвида Боуи Life on Mars.

Напомним, компания SpaceX впервые запустила в космос сверхтяжелую ракету-носитель Falcon Heavy 6 февраля. Ракета, стартовавшая с космодрома на мысе Канаверал во Флориде, вывела на гелиоцентрическую орбиту электромобиль с манекеном. Сейчас он направляется к поясу астероидов.