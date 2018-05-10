Голландские астрономы случайно сфотографировали молодую экзопланету

Исследователи из Лейденского университета случайно заметили маленького "компаньона" у молодой двойной звезды CS Cha.

По мнению ученых, этот "компаньон" является планетой в процессе роста, которая расположена в 600 световых годах от нас, пишет Science Alert.

Звезда CS Cha расположена в звездообразующей области в созвездии Хамелеона. Эта звезда - очень молодая возрастом всего от 2 до 3 миллионов лет, она должна быть окружена протопланетным диском пыли и газа. Именно такой диск исследовательская группа надеялась найти, когда изучала звезду, используя инструмент Spectra-Polarimetric High-contrast Exoplanet REsearch (SPHERE) на Очень Большом Телескопе в чилийской пустыне.

Однако, когда исследователи смотрели на изображения, они увидели маленькую точку света вне кругового диска. Изучение снимков из архивов показали, что это не сбой, а такая точка уже попадала на снимки ранее.

"Мы подозреваем, что объект окружен собственным пылевым диском. Трудная часть состоит в том, что диск блокирует большую часть света, и поэтому мы вряд ли можем определить массу спутника. Значит, это может быть коричневый карлик, а также супер-Юпитер", - объяснил астроном Кристиан Гински из Лейденского университета, ведущий автор новой статьи.

Благодаря старым фотографиям астрономы смогли показать, что компаньон движется вместе с бинарной звездой и что они находятся в одной системе. То, как выглядит спутник звезды и как он сформировался, пока неясно.

"Самое интересное состоит в том, что свет объекта сильно поляризован. Такое предпочтение в направлении поляризации обычно происходит, когда свет рассеивается по пути", - добавил Гински.

В будущем исследователи хотят более подробно изучить звезду и ее спутник с помощью международного телескопа ALMA, который находится на плато Чахнантор в пустыне Атакама в Чили.

"Как только система будет хорошо изучена, ее можно будет считать эталонной системой для объяснения сценариев формирования планет и коричневого карлика", - подчеркивают астрономы.