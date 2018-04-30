ЕКА выпустило самую масштабную звездную карту в истории

Европейское космическое агентство выложило в свободный доступ второй релиз своей программы Gaia - самой масштабной звездной карты за всю историю человечества, сообщает AIN.UA.

В этой базе содержатся данные о расположении и яркости 1,7 млрд звезд галактики Млечный путь и близлежащих галактик.

В ней также есть данные о расстоянии, параллаксе, движении и цвете 1,3 млрд звезд, базирующиеся на 22 месяцах наблюдений - с июля 2014 по май 2016 года.

Есть несколько способов изучать эту подборку данных. Программа Gaia Sky 2.0.0 является 3D-визуализацией ночного неба и работает на компьютерах на Windows, Linux и Mac OS.

Есть ее версия для виртуальной реальности — Gaia Sky VR, которая работает на нескольких шлемах виртуальной реальности. Есть и отдельное приложение GaiaVR, которое работает на оборудовании HTC Vive. Ссылки на все эти программы есть в официальном релизе агентства.

Одна из визуализаций, построенная на данных Gaia - 360-градусная панорама Млечного пути.

Проект Gaia был запущен в декабре 2013 года. ЕКА планирует продлить срок его действия минимум на пять лет. Первый набор данных, базирующийся на одном годе наблюдений, был опубликован в 2016 году, в нем содержались данные о 2 млн звезд.

Напомним, в сентябре ЕКА планирует отправить к Полярной звезде данные интернет-опроса, в котором пользователям предлагается дать "простой ответ на простой вопрос" - "Как наши нынешние экологические взаимодействия формируют будущее".