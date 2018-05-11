Движение облаков Юпитера показали в новом видео

Ученый-любитель Джеральд Эйхштедт использовал фотографии с зонда Juno, чтобы показать движение облаков на Юпитере.

Математик Джеральд Эйхштедт является членом Планетарного общества. Он обработал новые изображения Juno в свободное время, пишет Science Alert.

Он создал видео из изображений, сделанных аппаратом JunoCam 1 апреля этого года. Фотографии были сделаны с расстояния примерно 24 749 километров над облачными вершинами.

Эйхштедт изменил изображения так, чтобы они соответствовали одной и той же точке обзора. Это позволило ему прямо сравнить их, более точно измерить изменения в облаках. Затем он смоделировал движение отдельных пикселей, чтобы создать анимацию того, как облака попали из точки A в точку B.

Эйхштедт отметил, что это анимация является скорее доказательством концепции. С большим количеством изображений с зонда Juno, которые предоставили бы дополнительные точки данных, может быть экстраполировано более длинное видео.

"Основываясь на этой первоначальной работе, мы можем добавить больше переменных, которые дадут нам более подробное описание и физическое понимание атмосферы Юпитера", - подчеркнул исследователь.

Ранее НВ сообщало, что NASA опубликовало новый снимок гигантского урагана на Юпитере, который был сделан автоматической станцией Juno во время сближения с газовым гигантом Солнечной системы. Изображение с улучшенной цветопередачей состоит из трех отдельных снимков, сделанных 1 апреля 2018 года.