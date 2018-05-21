Ученые доказали, что на окраине Солнечной системы прячется неизвестная планета-гигант

Получены косвенные доказательства того, что на окраине Солнечной системы есть неизвестная планета

Американские исследователи получили косвенное доказательство того, что на задворках Солнечной системы прячется неизвестная планета гигантских размеров.

Два года назад НВ уже писало об исследовании группы американских астрономов, которые выдвинули обоснованное предположение о существовании девятой планеты на окраине Солнечной системы.

Исследователи наблюдали за объектами в поясе Койпера, гигантском скоплении астероидов, которое расположено за орбитой Нептуна, и обратили внимание на аномальные орбиты некоторых из них.

Проведенные ими расчеты показали, что самым простым и логическим объяснением таких аномалий может быть существование поблизости некоего крупного небесного тела. Его гравитационное воздействие могло оказать влияние на их орбиты.

И вот сейчас другая группа астрономов зафиксировала еще одно небесное тело с необычной орбитой. Такая орбита могла сформироваться только под влиянием гравитационного поля очень крупного объекта, утверждают исследователи.

Причем эта гипотетическая девятая планета не может быть сравнительно небольшой, размером с Плутон (который 10 лет назад лишился статуса планеты не в последнюю очередь из-за своих размеров).

Нет, ученые предполагают, что речь идет о настоящем гиганте. Но он обитает настолько далеко от Земли, что его невозможно разглядеть в телескопы. В такой ситуации косвенные доказательства его существования могут быть единственно возможными.

Девятая планета

Поводом для новой теории стали наблюдения в рамках проекта The Dark Energy Survey, который призван создать детальную карту Вселенной и темной материи в ней.

Ученые обратили внимание на необычный объект 2015 BP519, который сам по себе довольно велик. Точные размеры оценить сложно, но астрономы предполагают, что это этот объект можно считать карликовой планетой. По размерам он сопоставим с Плутоном или Церерой.

Поведение 2015 BP519 можно назвать весьма необычным уже хотя бы потому, что объект “живет наперекор” всей Солнечной системе.

Большая часть объектов в Солнечной системе расположены на одной плоскости, больше напоминающей вытянутый диск. А 2015 BP519 движется по орбите, которая расположена под углом 54 градуса к плоскости этого диска.

Расчеты показывают, что весьма вероятной причиной существования такой невероятной орбиты для такого крупного тела как 2015 BP519 может быть гравитационное воздействие еще более крупного тела.

Гораздо более крупного, подчеркивают исследователи. Возможно, речь идет о планете, масса которой превышает массу Земли в 10 раз.

“Это еще не доказывает, что мы нашли девятую планету, но дает серьезный повод говорить о том, где именно ее следует искать”, - поясняет Дэвид Гердес, ученый из университета Мичигана, один из авторов исследования.

В своей работе, ознакомиться с которой можно здесь, авторы исследования в частности заявляют, что 2015 BP519 является “самым экстремальным” транс-нептуновым объектом из всех обнаруженных на текущий момент.

Они утверждают, что проанализировали поведение 2015 BP519 с учетом воздействия на эту карликовую планету гравитационных полей четырех газов гигантов (Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун), которые являются главными “разводящими” в Солнечной системе.

И этот анализ не дает возможности полностью объяснить, как у 2015 BP519 могла сформироваться такая необычная орбита.

“Мы считаем, что 2015 BP519 дает косвенное доказательство существования гипотетической “новой” планеты в Солнечной системе”, - заключают авторы исследования.

Аномалия в поясе Койпера

Гердес и его коллеги, безусловно, займут достойное место в гипотетической статье в Wikipedia, в которой когда-нибудь будет описано открытие девятой планеты Солнечной системы.

Но Константин Батыгин и Майкл Браун, сотрудники Калифорнийского технологического института, также будут упоминаться в этой статье на видном месте.

Именно они в начале 2016 года опубликовали статью, в которой описывали необычные отклонения в орбитах некоторых объектов пояса Койпера. Браун и Батыгин пришли к выводу, что на орбиты этих объектов оказывает гравитационное воздействие некое крупное тело.

Их научная работа была принята к публикации в авторитетном издании Astronomical Journal, где открытие назвали одним из самых сенсационных в нынешнем десятилетии и сравнили по значимости с открытием нового континента на Земле.

По подсчетам Брауна и Батыгина, пока имеющая рабочее название «Х» обладает массой, сопоставимой с массой Нептуна (т.е. в 10 раз больше массы Земли). Расчеты команды Гердеса в общем и целом подтверждают эту гипотезу.

Девятая планета вращается вокруг Солнца по эллиптической орбите, совершая полный оборот вокруг него за 15 тыс. лет, подсчитал Браун.

В ближайшей точке этой орбиты девятая планета приближается к Солнцу на расстояние в 200 астрономических единиц (одна астрономическая единица соответствует расстоянию от Солнца до Земли).

Таким образом, в ближайшей точке планета находится в семь раз дальше от Солнца, чем Нептун в своей ближайшей точке. А в самой дальней точке своей орбиты таинственная планета оказывается на расстоянии не менее 600 астрономических единиц от Солнца. А может быть, и еще дальше, констатирует Браун.

В связи с этим можно сделать вывод о том, что разглядеть эту планету в земные телескопы представляется нереальной задачей. По крайней мере, при нынешнем уровне технологий. Следовательно, нам еще долго придется полагаться на косвенные доказательства ее существования.

Логично предположить, что девятая планета представляет собой газовый гигант сродни Нептуну, но при этом чрезвычайно холодный. И, по всей видимости, вообще нет смысла говорить о возможном существовании жизни на этой планете, что, впрочем, является темой для совершенно иной дискуссии, констатируют исследователи.