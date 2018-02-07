Что-то пошло не так. Центральный ускоритель Falcon Heavy разбился при посадке

Центральный ускоритель сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy не смог приземлиться на плавучую платформу в Атлантическом океане.

По словам инженеров SpaceX, ускоритель упал в воду на скорости более 480 километров в час, пишет Heavy.com.

"На среднем ускорителе сработал только один из трех двигателей на разгонном блоке, в результате чего он упал в воды Атлантического океана со скоростью 482 км/ч примерно в 90 метрах от платформы", - говорится в сообщении.

Судя по всему, ступень не смогла воспламенить топливо тормозных двигателей, так как закончилась пирофорная смесь, которая используется в качестве жидкости для зажигания.

Слова "мы потеряли центральный ускоритель" прозвучали в центре управления полетом вскоре после успешного старта Falcon Heavy. Однако сначала предполагалось, что потеряна только связь с ускорителем. Как выяснилось несколько часов спустя, SpaceX утратила и сам ускоритель. Предположительно, плавучая платформа также повреждена.

Сам Маск очень опасался возможной аварии и заявлял, что если старт произойдет без повреждения инфраструктуры стартовой площадки, это уже будет неплохим результатом. Судя по всему, обошлось без повреждений на Земле, но в космосе начались сложности.

Ранее НВ сообщало, что оба боковых ускорителя Falcon Heavy успешно приземлились. Они вернулись на сушу, в зоны LZ-1 и LZ-2 недалеко от места старта. Обе ступени одновременно приземлились в 300 метрах друг от друга.

"Боковые ускорители находятся в очень хорошем состоянии и могут быть использованы еще раз", - подчеркнули в SpaceX.