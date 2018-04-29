Blue Origin готовится к запуску ракеты с манекеном на борту

В пассажирской капсуле будет манекен Скайуокер

Компания Blue Origin планирует запустить в субботу в 18:45 по киевскому времени ракету-носитель New Shepard с манекеном на борту.

Пуск был запланирован на 17:45, однако гроза над Техасом заставила отложить старт на час, сообщается в Twitter компании.

Blue Origin / Twitter



Это будет восьмой испытательный запуск ракеты частной аэрокосмической компании, которую возглавляет основатель Amazon.com Джефри Безос. Космодром компании Blue Origin находится на территории его ранчо в Техасе.

В пассажирской капсуле ракеты будет находиться манекен Скайуокер, названный в честь Люка Скайуокера из саги Звездные войны.

Сегодняшний запуск, как надеется директор компании Боб Смит, проложит путь к отправлению в космос первых туристов уже к концу этого года, пишет FastCompany.

По данным издания, Безос ежегодно вкладывает в Blue Origin 1 млрд долларов, полученных от деятельности Amazon.

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New Shepard состоит из одноступенчатой многоразовой ракеты-носителя и пассажирской капсулы. Работает полностью автономно: полетом управляет бортовой компьютер, а не пилот или инженеры с земли. Двигатель работает на водороде и кислороде.

Онлайн-трансляция начнется в 18:00.

Напомним, 6 февраля компания Илона Маска SpaceX впервые запустила в космос сверхтяжелую ракету-носитель Falcon Heavy. Ракета, стартовавшая с космодрома на мысе Канаверал во Флориде, вывела на гелиоцентрическую орбиту электромобиль с манекеном Спейсменом. Сейчас он направляется к поясу астероидов.