Астрономы призвали вернуть Плутону статус планеты

Американские учные Алан Стерн и Дэвид Гринспун призвали вернуть Плутону статус полноценной планеты, опираясь на данные по его геологии.

По мнению ученых, нынешнее определение планеты было "поспешно нарисовано" и содержит "очевидные недостатки", сообщает IFLScience.

Плутон был "понижен в должности" от планеты до карликовой планеты Международным астрономическим союзом (МАС) в 2006 году, поскольку он не соответствовал новым критериям для настоящей планеты. Тем не менее, множество астрофизиков все еще сопротивляются этому решению. В частности, Алан Стерн и Дэвид Гринспун призвали "сделать Плутон великим снова".

По словам ученых, планетой является любое небесное тело с характерными геологическими и климатическими особенностями, в том числе крупные естественные спутники планет, например Титан (спутник Сатурна), который больше Меркурия.

Астрономы отстаивают мнение, что определение "планета" должно быть основано на геофизических особенностях космического тела, а не на его орбитальных характеристиках.

"Мы используем термин "планета" для описания миров с определенными качествами. Когда мы видим Плутон, с его многочисленными знакомыми чертами - горами льда, ледниками азота, синим небом со слоями смога - мы и наши коллеги вполне естественно находим, что нужно использовать слово "планета", чтобы описать его и сравнить с другими планетами", - подчеркивает Алан Стерн.

В начале 2017 года НВ сообщало, что планетолог Алан Стерн и пять его коллег опубликовали манифест о новом определении планеты. Согласно ему, планетами могут считаться и Плутон, и Луна. Новое определение основано на геологических характеристиках небесного тела, а не на особенностях его орбиты.

Предложенное определение звучит примерно так: "Планетой является небесное тело с массой меньше звездной, на котором никогда не было термоядерной реакции синтеза и которое обладает достаточной собственной гравитацией, чтобы принять сфероидальную форму, независимо от параметров его орбиты".