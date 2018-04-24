Астрономы обнаружили планету, которая поглощает почти 99% света

Ученые обнаружили в созвездии Льва планету, которая поглощает от 97% до 99% света, который доходит до нее от ее звезды - желтого карлика WASP-104.

Первооткрыватели сравнили небесное тело с древесным углем, и это одна из самых темных когда-либо обнаруженных планет, пишет Science Alert.

Масса планеты WASP-104b сравнима с массой Юпитера, но температура на ней гораздо выше, чем на самой большой планете Солнечной системы из-за того, что WASP-104b вращается очень близко к своей звезде: период обращения вокруг звезды у нее составляет меньше 10 дней. Планеты, подобные WASP-104b, называют "горячими Юпитерами".

Такие планеты не редкость, но у них есть набор характеристик, которые делают их загадкой. Одним из них является то, что горячие Юпитеры относительно темные. Большинство из них отражают около 40 процентов звездного света, который достигает их. Однако, по словам исследователей из Университета Кила в Великобритании, WASP-104b поглощает более 97-98 процентов света.

"Из всех темных планет, которые я мог найти в литературе, эта в пятерке лучших. Я думаю, что в первой тройке", - сказал ученый-исследователь и астрофизик Тео Мокник.

WASP-104b находится в системе желтого карлика в созвездии Льва на расстоянии около 466 световых лет от Земли. Полный оборот по своей орбите планета успевает сделать за 1,75 земных дня, а расстояние от нее до звезды этой системы составляет всего 4,3 миллиона километров. Ученые считают, что именно близость WASP-104b к звезде объясняет, почему планета такая темная.

WASP-104b, скорее всего, окутана плотной атмосферой, в составе которой много натрия и калия, которые поглощают электромагнитное излучение в видимой части спектра; поэтому, считают ученые, дневная сторона планеты отражает совсем мало света. Если бы мы подлетели к WASP-104b, мы, скорее всего, увидели ее не черной, а темно-красной: вместо отраженного света раскаленная атмосфера дает собственное свечение.

Самый темный горячий Юпитер, о котором мы знаем на сегодня, - это планета под названием TrES-2b, которая отражает всего лишь 0,1 процента света, попадающего на него. Но по мере продолжения исследований возможно, что WASP-104b получит реальный потенциал для борьбы за этот "титул".