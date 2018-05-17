Астрономы нашли древнейший кислород во Вселенной

В галактике MACS1149-JD1, расположенной в 13,28 миллиарда световых лет от нас, астрономы нашли кислород, который, по их мнению, мог появиться там спустя всего 500 миллионов лет после Большого взрыва.

Исследователи полагают, что это самое раннее по шкале возраста Вселенной обнаружение кислорода, сообщает Independent.

Звездное скопление MACS1149-JD1 считается самым удаленным космическим объектом, расстояние до которого удалось определить. Кроме того, эта галактика - самый удаленный космический объект, в котором обнаружены следы кислорода.

Международная группа астрономов под руководством Такуя Хашимото обнаружила при помощи телескопа ALMA очень слабое свечение ионизованного кислорода. Вследствие расширения Вселенной длина волны изначально инфракрасного излучения за время его путешествия в пространстве увеличилась более, чем в десять раз. Зарегистрированный учеными сигнал был испущен 13,3 миллиарда лет назад, или спустя всего 500 миллионов лет после Большого Взрыва.

"Вместо того, чтобы сказать, что я был счастлив, точнее было бы сказать, что я был взволнован, увидев сигнал о самом отдаленном кислороде. Я был достаточно возбужден и я с трудом спал той ночью", - объясняет Такуя Хашимото из Национальной астрономической обсерватории Японии, ведущий автор исследования.

Ученые описали обнаружение такого далекого кислорода как открытие, которое коренным образом меняет наше понимание начала вселенной, а также является крупным прорывом в исследовании космоса.

"Оказывается, эта галактика уже спустя 500 млн лет после ее зарождения была наполнена зрелыми звездами. Поэтому мы можем использовать эту галактику для зондирования более раннего, полностью неизвестного периода космической истории", — говорит автор статьи Николя Лапорт.