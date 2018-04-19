Астрономы нашли доказательства существования в Солнечной системе исчезнувшей планеты

По мнению ученых, давно потерянная планета существовала в самом начале развития нашей Солнечной системы миллиарды лет назад.

Группа астрономов из Франции, Германии и Швейцарии пришла к этому выводу, изучив алмазы внутри метеоритов Аль-Махата ас-Ситта, пишет Live Science.

Небольшой астероид 2008 TC3 упал 7 октября 2008 года в Нубийской пустыне на севере Судана и при падении развалился на множество метеоритов. Анализ показал, что погибшее тело относилось к углеродным астероидам редкого типа и состояло из графита с включениями очень маленьких алмазных кристаллов.

Наноалмазы могут образовываться при сравнительно "нормальном" давленим внутри большого родительского тела, такого как Земля, но есть и другие теории происхождения. К примеру, высокоэнергетические столкновения между небесными телами в космосе могут оставить такие алмазы.

Затем авторы рассмотрели микропримеси, накопившиеся в этих кристаллах. Среди них обнаружили такие минералы, как хромит, фосфаты, сульфид железа-никеля. Их состав и морфология показали, что рост кристаллов происходил при очень высоком давлении.

Исследование Филиппа Жилле и его коллег из Федеральной политехнической школы Лозанны показало, что подобные алмазы в метеорите могут образовываться только под давлением выше 20 гигапаскалей. Это чрезвычайно высокая форма давления, которое люди могут генерировать только с помощью некоторых взрывчатых веществ.

"Этот уровень внутреннего давления можно объяснить только в том случае, если планетарное родительское тело было планетарным "эмбрионом размером с Меркурий-Марс", в зависимости от слоя, в котором были сформированы алмазы", ​​- говорится в заявлении исследователей из Федерального политехнического института Школа Лозанны в Швейцарии.

Отмечается, что на заре своего развития Солнечная система была полна такими телами: некоторые из них сформировали современные планеты, а другие погибли, упав на Солнце или разлетевшись от ударов друг с другом.